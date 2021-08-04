Литва будет строить забор с Белоруссией в кредит

Власти Литвы не имеют достаточных средств для финансирования строительства забора на границе с Белоруссией, поэтому возведение «стены» будет производиться в кредит. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, её слова приводит «Интерфакс».

Говоря о средствах, сейчас это будут средства, которые будут выделены из средств госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, то есть бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства, — сказала политик.

По предварительным подсчётам службы охраны границы, на строительство «стены» из металлической сетки необходимо будет потратить более €150 млн. Высота сооружения составит 4 метра, а длина — 508 километров.

Ранее стало известно, что Украина решила помочь Литве в укреплении границы. Для это Киев предоставит Вильнюсу колючую проволоку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Литва всегда может рассчитывать на помощь своего соседа.

Строительство стены на границе с Белоруссией началось 9 июля. Литовцы хотят таким образом защититься от потока нелегальных мигрантов. Первый этап работ предусматривает установку проволочного заграждения. Оно появится на участке границы протяжённостью примерно 30 километров. Планируется, что стена будет иметь сигнализацию и видеокамеры.