Ликвидацию бен Ладена в 2011 году назвали постановкой

Ликвидация основателя запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в 2011 году в Пакистане похожа на постановочную. Ничто не подтверждает, что он был там во время спецоперации американских военных. Об этом РИА Новости заявили очевидцы и пакистанские журналисты, занимающиеся расследованием этих событий.

Журналист Сухейль Аббаси считает, что случившееся в Пакистане является «спектаклем», который нужен США для сохранения лица перед мировым сообществом.

Мы все уверены, что бен Ладена не было в здании. Но, определённо, его семья проживала в этом районе на протяжении нескольких лет, — сказал один из очевидцев Раджа Харун, который жил в нескольких метрах от здания, где якобы находился бен Ладен.

Он также напомнил о заявлениях бывшего главы Белого дома Барака Обамы о том, что «террорист № 1» похоронен в море. Это было сделано для того, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов.

Усама бен Ладен родился в Саудовской Аравии. В 1996 году он уехал в Афганистан, откуда объявил войну США. «Террорист № 1» был ликвидирован в 2011 году американскими военными в Пакистане во время спецоперации. Ему было 54 года.

Ранее сообщалось, что 39-летний сын бен Ладена Омар стал заниматься рисованием. Он признался, что так борется со своими детскими травмами.