Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидеры стран G7 сделали совместное заявление, по итогам которого договорились «не допустить победы» России на Украине. В ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран «Большой семёрки» выразили готовность продолжать поддержку Киева, пишет ТАСС.

В совместном заявлении сказано, что «G7 и Украина» едины в стремлении обеспечить «демократическое, процветающее будущее» этой страны.

Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его действиях против Украины, — говорится в коммюнике.

Согласно документу, так лидеры «семёрки» отдают «дань памяти» всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне. Эту «борьбу» они намерены продолжать ради «народов Украины, Европы, мирового сообщества».

Отмечается, что для лидеров G7 «было честью», что к ним присоединился Владимир Зеленский.

Украина вступила в дискуссии с международными партнёрами о механизмах безопасности для послевоенного мирного урегулирования, — сказано в заявлении.

Лидеры «Большой семёрки» уточняют, что они заверили президента Зеленского в готовности «взять на себя новые обязательства», чтобы помочь Украине обеспечить себе «свободное и демократическое будущее», чтобы страна могла «защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии».

С этой целью мы будем следовать нынешнему курсу оказания военной и оборонной помощи украинским вооружённым силам, продолжим поддерживать Украину в защите её сетей от инцидентов в киберсфере и расширять наше сотрудничество, в том числе в области информационной безопасности, — поясняется в документе.

В связи с этим страны G7 обязуются «положить конец» зависимости от импорта энергоресурсов из России. Добиваться этого экономически развитые страны намерены постепенно, упорядоченно. Лидеры G7 призвали частные компании «не обеспечивать» средствами Россию, а также заверили, что будут принимать дальнейшие меры против российских банков.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома заявила, что страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него. Также отмечается, что лидеры стран G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов их семей, которые поддерживают президента России Владимира Путина.