https://static.news.ru/photo/6fa38516-2973-11ea-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: DemokratskiFront/facebook.com

Лидеры оппозиционного движения «Демократический фронт Черногории» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также оппозиционный депутат Милун Зогович отпущены на свободу.

Как сообщает портал Vijesti, оппозиционеров освободили после того, как они объявили голодовку. Ранее прокуратура задержала их на 72 часа, однако суд удовлетворил жалобу защитников и освободил политиков. Зоговича обвинили в нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей, Мандичу и Кнежевичу вменили препятствование должностному лицу исполнения его обязанностей. Всё это произошло во время массовой потасовки в здании парламента Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания.

Как писал NEWS.ru, жители Черногории вышли на улицы против спорного закона о свободе вероисповедания, который приняли в парламенте страны. Отмечается, что оппозиционные депутаты не смогли принять участие в голосовании, так как были задержаны полицией. Закон серьёзно затрагивает интересы Сербской православной церкви, предусматривая изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.