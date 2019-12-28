Лидеры оппозиционного движения «Демократический фронт Черногории» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также оппозиционный депутат Милун Зогович отпущены на свободу.
Как
Как писал NEWS.ru, жители Черногории вышли на улицы против спорного закона о свободе вероисповедания, который приняли в парламенте страны. Отмечается, что оппозиционные депутаты не смогли принять участие в голосовании, так как были задержаны полицией. Закон серьёзно затрагивает интересы Сербской православной церкви, предусматривая изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
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