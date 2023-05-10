10 мая 2023 года Азербайджан отмечает 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Политик модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны, дал новый виток развитию национальной культуры и принял ряд судьбоносных для государства решений. Команда NEWS.ru пообщалась с пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым, работавшим с азербайджанским лидером режиссёром Юлием Гусманом и его экс-водителем Владимиром Тупицыным, а также собрала воспоминания современников Гейдара Алиева. Каким он был человеком и как помог Азербайджану стать сильной и независимой страной? Рассказываем в новом сюжете.