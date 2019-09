Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

В тот момент 29-летний актёр находился на родине — он узнал о желании Сайрус развестись из социальных сетей, утверждает Page Six . Близкие к Хемсворту источники рассказали изданию, что он пытался сохранить брак и не готов был публично обсуждать трудности в отношениях с певицей. Актёр подал на развод в Лос-Анджелесе 21 августа. Его представители никак не прокомментировали ситуацию.