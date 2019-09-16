https://static.news.ru/photo/cb775e1e-d88b-11e9-9865-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Австралийский актёр Лиам Хемсворт был ошарашен заявлением представителя своей супруги, певицы Майли Сайрус, сообщившего о расставании пары.

В тот момент 29-летний актёр находился на родине — он узнал о желании Сайрус развестись из социальных сетей, утверждает Page Six . Близкие к Хемсворту источники рассказали изданию, что он пытался сохранить брак и не готов был публично обсуждать трудности в отношениях с певицей. Актёр подал на развод в Лос-Анджелесе 21 августа. Его представители никак не прокомментировали ситуацию.

Liam Hemsworth learned about split from Miley Cyrus on social media https://t.co/3QQ7J2s20i pic.twitter.com/7xFEg0BpCT — Page Six (@PageSix) September 16, 2019

Как писал News.ru, о расставании Хемсворта и Сайрус после 10 лет отношений стало известно в начале августа. Актриса была замечена целующейся с блогером Кейтлин Картер — девушки вместе отдыхали на озере Комо в Италии. Хемсворт дал понять, что ему тяжело комментировать сложившуюся ситуацию. Майли рассказала о тяжёлом расставании с супругом, выпустив новую песню. Она подчеркнула, что всегда будет любить актёра. После разрыва с мужем певица стала проводить свободное время в компании Картер.