Лесные пожары в Турции назвали национальной катастрофой

Читайте нас в Google Новости

Лесные пожары в Турции являются национальной катастрофой. Об этом в Twitter сообщил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, все государственные органы совместно ведут ожесточённую борьбу с пожарами. Прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов.

Orman yangÄ±nlarÄ± milli bir felakettir.



TÃ¼m kurumlarÄ±mÄ±z eÅgÃ¼dÃ¼m halinde yoÄun bir mÃ¼cadele veriyor.



SavcÄ±lÄ±klar yangÄ±nlarÄ±n sebeplerini Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olarak inceliyor.



HayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅlarÄ±mÄ±za Allahâtan rahmet diliyorum.



ÃalÄ±Åmalar aralÄ±ksÄ±z devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 29, 2021

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что из-за лесного пожара погибли три человека. По последним данным, пострадали 183 человека. Властям Турции требуется время, чтобы взять ситуацию под контроль.

Для помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами на юг Турции были направлены российские самолёты Бе-200.