Лесные пожары в Турции назвали национальной катастрофой

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.
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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что из-за лесного пожара погибли три человека. По последним данным, пострадали 183 человека. Властям Турции требуется время, чтобы взять ситуацию под контроль.
Для помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами на юг Турции были направлены российские самолёты Бе-200.