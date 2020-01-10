https://static.news.ru/photo/fc34318c-33a6-11ea-bbad-fa163e074e61_660.jpg Клайв Льюис Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат на пост главы Лейбористской партии Великобритании Клайв Льюис призвал провести референдум, поставив вопрос дальнейшей судьбы монархии. Депутат парламента от Нориджа считает, что народ хотел бы «подсократить» королевскую семью.

Я думаю, что многие люди хотели бы, чтобы монархия была уменьшена. Королевская семья довольно велика, её содержание оплачивается государственным кошельком. Почему бы не провести референдум о будущем королевской семьи? Я бы предпочёл видеть нас гражданами, а не подданными в XXI веке. Давайте поговорим о том, как выглядит современное государство и как будет выглядеть роль королевской семьи, — цитирует его The Independen

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом (отцом Гарри), ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время, писал NEWS.ru.