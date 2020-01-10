Кандидат на пост главы Лейбористской партии Великобритании Клайв Льюис призвал провести референдум, поставив вопрос дальнейшей судьбы монархии. Депутат парламента от Нориджа считает, что народ хотел бы «подсократить» королевскую семью.
Я думаю, что многие люди хотели бы, чтобы монархия была уменьшена. Королевская семья довольно велика, её содержание оплачивается государственным кошельком. Почему бы не провести референдум о будущем королевской семьи? Я бы предпочёл видеть нас гражданами, а не подданными в XXI веке. Давайте поговорим о том, как выглядит современное государство и как будет выглядеть роль королевской семьи, — цитирует его The Independen
8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом (отцом Гарри), ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.
Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время, писал NEWS.ru.
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