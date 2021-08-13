Легендарный лётчик мог разбиться на Бе-200 в Турции

На борту российского самолёта-амфибии Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, мог находиться легендарный российский лётчик Евгений Кузнецов. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный лётчик. Это легенда, я его знал ещё молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший лётчик, — рассказал заслуженный военный лётчик России Геннадий Бакулин.

Кузнецов в 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков им. В. П. Чкалова и по распределению попал на Тихоокеанский флот. Однако лётчик Тимур Апакидзе предложил ему перевестись в корабельный истребительный полк в Саки.

В 1992 году Кузнецов оказался на Северном флоте. Он был главным по испытаниям Бе-200, а в 2021 году провёл цикл полётов в Арктике с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые указывали команде очаги пожаров. Выживших среди них нет. Российское ведомство направило на место происшествия комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.

Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.