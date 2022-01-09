Le Monde: российские войска у границ с Украиной застали США врасплох

Условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, застали США и НАТО врасплох, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн. По её словам, угроза вторжения на Украину заставила США обратить внимание на требования России. Как говорится в статье, о своей позиции глава РФ заявил ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда Путин раскритиковал «однополярный мир» во главе с США и обвинил НАТО в расширении.

В течение тридцати минут он заявлял о своих обидах, осуждал американскую «однополярную модель», обвинял НАТО в расширении «до [своих] границ» вопреки «гарантиям», якобы предоставленным в 1990 году, и призывал к новой «мировой архитектуре безопасности»,— пишет Le Monde.

Особое беспокойство США вызвало сосредоточение российских войск у границы Украины осенью 2021 года. Этот «путинский манёвр» явно застал американцев врасплох, и теперь они «действуют по обстановке», полагает автор.

По мнению Кауфманн, Соединённые Штаты прозевали ситуацию, так как со времён президентства Барака Обамы главным внешнеполитическим приоритетом был Китай. А решение украинского кризиса, как говорится в статье, США пытается переложить на Францию и Германию.

Однако российские войска у границы с Украиной заставили США вернуться к данной повестке и начать переговоры с Россией.

С великими державами США управляться умеют. А вот Путин, который возглавляет державу среднего уровня, идущую к упадку, но имеющую мощные средства для создания неудобств, — для них объект уже более сложный, — говорится в статье.

Ранее в США назвали Россию главной угрозой европейской безопасности за последние десять лет. Об этом накануне переговоров в Женеве заявил высокопоставленный представитель администрации США.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. Он также назвал ложным «нарратив о том, что НАТО угрожает России».

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.