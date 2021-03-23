Лавров рассказал о производстве «Спутника V» в Южной Корее

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва и Сеул реализуют совместный проект по производству вакцины от COVID-19 на территории Южной Кореи. Местные предприниматели проявили интерес к этой инициативе, отметил глава МИД.

РФПИ и корейская компания GL Rapha в ноябре 2020 года заключили соглашение о производстве свыше 150 млн доз «Спутника V» в год. Как сообщает РИА Новости, произведённую в рамках этого проекта вакцину будут направлять фармацевтической компании Yas Pharmaceuticals в Объединённых Арабских Эмиратах, которая, в свою очередь, будет распространять препарат среди государств Ближнего Востока.

Знаем, насколько хорошо развита фармацевтическая и медицинская отрасль в целом в вашей стране. Наше сотрудничество в этой сфере будет взаимовыгодным. Чувствуем интерес со стороны корейских партнёров к этому проекту, — сказал Лавров южнокорейским журналистам.

Лавров в настоящее время находится с визитом в Китае, 24 марта он прибудет в Южную Корею.

Ранее глава МИД РФ критически высказался о политизированном отношении ряда западных стран к вопросу вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Он отметил, что Запад пытается выставить Россию и Китай авантюристами в ситуации, когда речь идёт о спасении жизни людей, передавал NEWS.ru.