Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Соединённых Штатов по Сирии очень противоречива. По его мнению, она отражает недоговороспособность американских коллег. Наиболее чувствительным моментом является «курдская тема».
Я убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами: они крайне встревожены тем, что такое лёгкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать. Мы доводим эту точку зрения до американской стороны. Но пока мы не видим серьёзных изменений их непоследовательной, противоречивой политики, — подчеркнул Лавров на пресс-конференции во время своего официального визита в Нур-Султан.
На начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности. Они «распылены» между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Несколько последних десятилетий Рабочая партия Курдистана в Турции ведёт борьбу за создание автономии, из-за чего Анкара проводит против этнического меньшинства военные операции.
Ранее курды, дислоцированные в северных районах Сирии, заявляли, что намерены начать диалог с представителями властей и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны. Это произошло 8 октября. Силы США в Сирии освободили путь для вторжения со стороны Анкары.
Позднее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что вывод американских военных вовсе не говорит о том, что США перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары, писал News.ru.
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