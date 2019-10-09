https://static.news.ru/photo/60863da6-ea6e-11e9-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad/TASS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Соединённых Штатов по Сирии очень противоречива. По его мнению, она отражает недоговороспособность американских коллег. Наиболее чувствительным моментом является «курдская тема».

Я убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами: они крайне встревожены тем, что такое лёгкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать. Мы доводим эту точку зрения до американской стороны. Но пока мы не видим серьёзных изменений их непоследовательной, противоречивой политики, — подчеркнул Лавров на пресс-конференции во время своего официального визита в Нур-Султан.

На начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности. Они «распылены» между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Несколько последних десятилетий Рабочая партия Курдистана в Турции ведёт борьбу за создание автономии, из-за чего Анкара проводит против этнического меньшинства военные операции.

Ранее курды, дислоцированные в северных районах Сирии, заявляли, что намерены начать диалог с представителями властей и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны. Это произошло 8 октября. Силы США в Сирии освободили путь для вторжения со стороны Анкары.

Позднее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что вывод американских военных вовсе не говорит о том, что США перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары, писал News.ru.