Лавров заявил о невозможности вступления России в НАТО

Россия не вступит в НАТО, поскольку Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Он добавил, что Москва имеет серьёзные сомнения по поводу просьбы о нерасширении НАТО на восток.

Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене, — сказал Лавров.

Говоря о сопоставимых по влиянию соперниках на международной арене, он отметил, что «отсюда вот такая истерика по отношению к возвышению Китая».

Ранее Лавров заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации варшавского договора и СССР. Москва не может вести себя безразлично, когда Альянс располагает собственные военные силы у российских границ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Встреча Россия — НАТО может пройти уже 12 января, с соответствующим предложением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.