Лавров обсудит карабахский вопрос с главой МИД Армении

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, сообщает ТАСС. Министры планируют обсудить взаимоотношения двух стран, а также ситуацию в Карабахе. Ранее министр также провёл встречу с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Недавно с вами подробно общались в Москве, но сегодня можно рассмотреть какие-то дополнительные вопросы и двустороннего характера, и, конечно, региона. Карабах всегда должен пользоваться нашим вниманием, — сказал Лавров перед началом встречи.

Как сообщается, в ближайшее время ожидается проведение трёхсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

31 августа в Москве состоялась встреча Мирзояна с его российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи представитель Армении обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Российский министр, в свою очередь, призвал Баку и Ереван существенно умерить риторику по отношению друг к другу для окончательного мирного урегулирования ситуации.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.