Лавров: Россия готова обеспечить на Украине гумкоридоры для иностранцев

Россия готова обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым, передаёт РИА Новости. Министр заверил, что российские военные сделают всё возможное для открытия маршрутов.

С самого начала мы обозначили готовность обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей, так и для иностранных граждан, которые оказались в это время на территории Украины, — сказал Лавров.

По его словам, воeнные России сделали всё возможное для функционирования гуманитарных коридоров. Он также добавил, что среди иностранцев на территории Укрaины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских cтран.

При этом министр подчеркнул, что украинские власти оcведомлены о предложениях, которые делаются российскими военными, в чаcтности по ситуации в Харькове и вокруг него, где оказалось немало иноcтранных студентов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что неонацисты взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи студентов, которые проходили обучение на Украине, а также более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии.