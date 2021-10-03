Лавров выразил надежду на последовательную позицию Турции по Сирии

Россия рассчитывает, что Турция в вопросе сирийского урегулирования будет руководствоваться принципами суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики. Подобную позицию ранее высказывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри. Его слова приводит ТАСС.

Лавров напомнил о высказывании Эрдогана, который неоднократно заявлял о том, что Сирийская Арабская Республика — независимое государство. Турция будет уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Поэтому в контексте окончательного урегулирования, конечно же, мы будем исходить из того, что Турция руководствуется именно такой позицией, — подытожил глава российского МИД.