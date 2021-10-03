Лавров выразил надежду на последовательную позицию Турции по Сирии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:45, 04 октября 2021
Сергей ЛавровФото: МИД России/flickr.com
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Россия рассчитывает, что Турция в вопросе сирийского урегулирования будет руководствоваться принципами суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики. Подобную позицию ранее высказывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри. Его слова приводит ТАСС.
Лавров напомнил о высказывании Эрдогана, который неоднократно заявлял о том, что Сирийская Арабская Республика — независимое государство. Турция будет уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Поэтому в контексте окончательного урегулирования, конечно же, мы будем исходить из того, что Турция руководствуется именно такой позицией, — подытожил глава российского МИД.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в Сочи затронул сирийский вопрос. Главы государств также выразили приверженность прежним договорённостям по Сирии, включая необходимость вытеснения террористических элементов из Идлиба. Кроме того, президенты обсудили Афганистан и Ливию.