https://static.news.ru/photo/782e753e-24c2-11ea-a280-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ. Об этом говорят факты выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также испытание штатами соответствующей крылатой ракеты.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, это также подтверждается и тем фактом, что недавно США провели запуск ударной крылатой ракеты из установки, предназначавшейся для противоракетной обороны.

Американцы говорят, что они не могут сидеть сложа руки, когда Китай (они все время упоминают его) наращивает этот вид вооружений, а у США ничего такого нет. Они упоминали о необходимости разместить такие вооружения в Азиатско- Тихоокеанском регионе, прямо называя Японию и Республику Корея, — сказал Лавров.

По словам министра, если данные ракеты будут размещены в Японии или Корее, то они будут доставать территорию России почти до Урала.

Конечно, мы будем добиваться того, чтобы в этой сфере после развала договора установить какие-то правила, — добавил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что испытание запрещённых ранее ракет, проведённое в Калифорнии, было сигналом для Китая. Сенатор считает, что размещение РСМД там может привести к серьёзному кризису наподобие Карибского, писал NEWS.ru.