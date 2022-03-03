Лавров: Россия не ожидала санкций против журналистов и спортсменов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera заявил, что Россия была готова к санкциям Запада из-за спецоперации на Украине, но не ожидала ограничительных мер в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Он подчеркнул, что российская спецоперация направлена ​​на разоружение этой страны.

Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актёры, журналисты, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что каналы RT и Sputnik заблокированы на видеохостинге YouTube. Кроме того, соцсеть Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.Ru». Соцсеть признала их материалы недостоверными и ограничила поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. Более того, компания Googlе заблокировала в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ.

Из-за ситуации вокруг Украины о полном исключении россиян из соревнований объявили Международная федерация футбола, Международный союз конькобежцев, Международная федерация хоккея, Международная федерация баскетбола, Международная федерация волейбола, Международный совет регби, Международная федерация настольного тенниса, Всемирная федерация бадминтона, Международная федерация парусного спорта, Международная федерация гандбола.