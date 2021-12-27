Лавров: Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений

Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр в интервью каналу «Соловьёв Live», Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию ситуации на Украине разрушился.

Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то ещё, пусть пеняет на себя, — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации.

Может, сначала выполним, а потом встречаться будем? Иначе решения парижского саммита и вообще встреча лидеров будут обесцениваться, — сказал он.

Также он предположил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву. Об этом, по его словам, свидетельствуют разговоры о наложении на Россию превентивных санкций, о чём говорят в том числе и в Киеве.

Ранее Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ могут вызвать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).