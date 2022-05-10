Лавров: Путин пригласил президента Алжира Теббуна в Россию

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун / Фото Xinhua/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 мая передал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приветствия главы российского государства Владимира Путина и приглашение посетить Россию, передаёт ТАСС. Лавров отметил, что Россия никогда не отказывается от принципов, являющихся основой дружественных отношений с партнёрами.

Прежде всего хотел бы передать вам приветствия от президента Путина. У вас была хорошая беседа по телефону не так давно. Он тепло вспоминает об этом общении и рассчитывает на личную встречу. Просил меня подтвердить вам приглашение посетить Россию, — сказал министр.

Глава Алжира, в свою очередь, подчеркнул, что «Россия является большим другом» его страны.

Ранее министр энергетики Нигерии Тимипре Сильва заявил, что Россия заинтересована в инвестициях в проект о совместном газопроводе Нигерии и Марокко, который свяжет Африку и Европу. Трубопровод длинной 5660 км должен стать самым протяжённым в мире.