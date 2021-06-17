Лавров призвал Великобританию отказаться от провокационной риторики

https://static.news.ru/photo/5c8757b2-cf91-11eb-ad63-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе британской стороны. Лавров подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ, а также от провокационной риторики.

В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне, — говорится в заявлении.

Также Лавров призвал на взаимной основе «разгрести завалы», связанные с работой дипломатических учреждений России в Великобритании. Он заявил, что РФ выступает за ответственное сотрудничество с Великобританией на основе взаимного учёта интересов.

Ранее Доминик Рааб заявил, что Великобритания хотела бы улучшить отношения с Россией, однако Лондон по-прежнему готов жёстко отвечать на действия, которые он посчитает враждебными, со стороны Москвы и не только. По его словам, государство станет призывать к ответственности и заставит платить за злонамеренные шаги и Россию, и другую страну, считающуюся враждебной. При этом он отметил, что Лондон в равной степени выступает за улучшение отношений.