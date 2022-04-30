Лавров призвал США и НАТО одуматься из-за поставок вооружения Украине

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то они должны одуматься и прекратить поставки вооружений Киеву. По словам дипломата, украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в оружии. При этом он подчеркнул, что страны Альянса делают всё, чтобы помешать России завершить спецоперацию дипломатическим путём.

Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы, — поделился Лавров.

Он отметил, что США и Европе абсолютно безразлична судьба Украины как «самостоятельного субъекта международных отношений».

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон ранее заявил, что оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Stinger и Javelin на Украину. В своей статье журналист отмечает, что военное руководство США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы. Он объяснил это тем, что производственные линии времён холодной войны были остановлены. Он добавил, что для создания необходимого количества Javelin Вашингтону понадобится около пяти лет.