Лавров предъявил ОБСЕ список украинских нарушений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид в Москве. На повестке дня стояла ситуация в региональных горячих точках — на востоке Украины, в Карабахе, Приднестровье и в Грузии.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральной темой переговоров стала ситуация на востоке Украины. Шмид выразила удовлетворение тем, что на саммите Россия — США в Женеве Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность Минским соглашениям.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы сопутствовать решению этого конфликта, — подчеркнула Шмид. — Но свои обязательства должны исполнять все стороны.

В конце марта — начале апреля с обеих сторон на линии соприкосновения в Донбассе участились обстрелы. О том, что обстановка тревожная, свидетельствовала гибель четырёх украинских военных вблизи Горловки — это были первые потери Украины за продолжительное время. Одновременно Россия начала стягивать войска к западной границе, по официальной версии, для проведения учений. И Москва, и Киев не исключали военного столкновения, хотя и подчёркивали, что не собираются начинать его первыми. В итоге 23 апреля российские формирования были отведены от границы и напряжение спало.

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Апрельское обострение в Донбассе лишний раз напомнило о том, что относительно спокойную обстановку на линии соприкосновения не стоит воспринимать как данность. Лавров и Шмид подтвердили, что единственным выходом из сложившегося тупика остаётся выполнение Минских соглашений. При этом Москва особенно подчеркнула, что ответственность за провал договорённостей лежит на Киеве, который таким образом надеется как можно дольше сохранить санкционное давление на Россию. Шмид была передана просьба повлиять на киевские власти с тем, чтобы привести их к соблюдению соглашений.

В ходе переговоров с генсеком ОБСЕ Лавров затронул деятельность Специальной мониторинговой миссии этой организации на Украине. У российской стороны есть замечания к её докладам. В частности, международные наблюдатели стали реже указывать сторону, с которой фиксируются факты обстрела, хотя возможности для определения нарушителей режима прекращения огня у них имеются.

Гражданское население Донбасса страдает главным образом от действий Киева, — заявил Лавров. — Жертв от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований зафиксировано в три раза больше, чем пострадавших от ответного огня.

Кроме того, Москва полагает, что деятельность миссии ОБСЕ на Украине должна распространяться на всю её территорию, затрагивая такие вопросы, как соблюдение прав человека, национальных и языковых меньшинств, а также героизация нацизма.

Собеседница Лаврова, в свою очередь, напомнила, что у наблюдателей ОБСЕ возникают сложности с доступом в районы Донбасса, неподконтрольные киевским властям. Кроме того, существуют проблемы с работой пограничных пунктов, что серьёзно затрудняет перемещение местных жителей.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Что же касается ситуации в Карабахе, то дополнительным фактором нестабильности в этом регионе стали досрочные парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 20 июня. Часть политических сил, принимавших в них участие, занимала более жёсткую позицию по Карабаху. Наибольшее число голосов, однако, набрала партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, Лавров заметил, что пока рано оценивать влияние армянских выборов на ситуацию в Карабахе.

Но мы, по крайней мере, исходим из того, что трёхстороннее соглашение, прекратившее войну, равно как и второе трёхстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм сотрудничества в экономической сфере, работают и отвечают интересам всех сторон, — добавил министр.

Помимо региональных конфликтов, стороны обсудили саму ОБСЕ и способы улучшения её работы. Глава МИД РФ напомнил, что Россия уже предлагала вывести на системный уровень обсуждение путей повышения эффективности организации.

У нас есть общее видение о необходимости совершенствовать работу организации, — подчеркнул Лавров. — ОБСЕ вполне способна играть более высокую роль в международных делах.

В программе визита Шмид в Россию также значится участие в Московской конференции по международной безопасности, намеченной на 22–24 июня. В рамках мероприятия запланировано и выступление Лаврова.