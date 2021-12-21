Лавров: попытки затянуть Грузию в НАТО станут нарушением красной линии

Россия воспримет попытки насильно затянуть Грузию в НАТО как нарушение красной линии, заявил глава МИД Сергей Лавров. Москва «искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги», передаёт его слова ТАСС.

Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если Альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации, — приводит его слова агентство.

В апреле 2008 года тогдашний генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в некоторой перспективе могут стать членами Альянса, однако тогда этим странам не предоставили права на присоединение к Плану действий по членству в Альянсе (ПДЧ), выполнение которого является техническим условием вступления в этот военно-политический блок. Однако летом 2021 года сообщалось, что в НАТО близки к консенсусу о том, что у Грузии есть основания получить ПДЧ.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны. Отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года» и других документов.