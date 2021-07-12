Лавров назвал позитивным сигналом визит Керри в Москву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным представителем США по климатическим вопросам Джоном Керри. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал этот визит важным и позитивным сигналом. Его слова приводит РИА Новости.

Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённостей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели, — сказал российский министр.

По его словам, Россия придаёт большое значение проблемам глобального изменения климата, вопросам сотрудничества на международных площадках, в первую очередь с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Лавров добавил, что Москва намерена вносить вклад в поиск коллективных решений по этим вопросам.

Министр подчеркнул, что Россия рассчитывает взаимодействовать с США в вопросах по климату, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции при подготовке встречи, запланированной в Глазго осенью нынешнего года.

1 июля Сергей Лавров и Джон Керри обсудили по телефону сотрудничество двух стран в области климата. Ещё до женевского саммита президент США Джо Байден положительно отреагировал на призыв своего российского коллеги Владимира Путина по совместной работе над климатической проблематикой. Глава Белого дома воодушевился его словами.