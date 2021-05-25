Лавров назвал откровенным разговор Патрушева и Салливана

https://static.news.ru/photo/d61edace-bd48-11eb-a85b-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ/РИА Новости

Разговор советника президента США Джейка Салливана и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева получился откровенным. Об этом в ходе разговора с журналистами сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передаёт РИА Новости.

Патрушев и Салливан провели консультации по российско-американским отношениям в рамках регулярных контактов в Совете Безопасности. На сайте Белого дома отмечается, что встреча стала логичным шагом к запланированному российско-американскому саммиту.

Как заметил Лавров, манера изложения со стороны американского представителя была уважительной. И так можно сказать и о беседе в Женеве, и о разговоре в Рейкьявике. Глава ведомства также оценил тон переговоров.

Можно рассчитывать на снятие раздражителей в отношениях РФ и США, — сказал Лавров, анализируя диалог.

Ранее стало известно, что Патрушев и Салливан обсудили ситуацию в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair после сообщений о его минировании. Информация об этом не подтвердилась. К месту посадки борт сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. В Министерстве транспорта и коммуникаций республики заявили, что на электронную почту аэропорта Минска пришло сообщение от якобы палестинского движения ХАМАС. Радикалы угрожали взорвать самолёт над Вильнюсом. В письме выдвигались требования политического характера из-за обострения ситуации в секторе Газа.

На борту лайнера находился Роман Протасевич — бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты в Белоруссии. Его арестовали.