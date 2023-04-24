Лавров лишил Киев права представлять Донбасс Лавров: Киев не может представлять жителей Донбасса, как Приштина косовских сербов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов на заседании Совета Безопасности ООН

Власти Украины не могут рассматриваться в качестве представителей интересов жителей территорий, отказавшихся признать итоги госпереворота 2014 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании СБ ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что Киев так же не может представлять Донбасс, как Приштина косовских сербов, передает РИА Новости.

Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что так же, как Евросоюз обещал автономию косовским сербам, Германия и Франция брали на себя обязательства по предоставлению особого статуса Донбассу.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский советовал жителям Донбасса уезжать и «искать себе место в России», если они не разделяют политику Киева и видят свое будущее в составе РФ. Зеленский тогда заявлял, что Донбасс никогда не станет русской территорией.