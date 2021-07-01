Лавров и Керри обсудили сотрудничество России и США в области климата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество двух стран в области климата. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны договорились продолжить интенсивные контакты по климату. Лавров и Керри высказались за необходимость налаживания контактов для реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. По его словам, отношения двух стран должны быть стабильными и предсказуемыми.

В свою очередь Лавров отмечал, что заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Он уточнил, что Путин и Байден договорились о запуске предметного диалога о стратегической стабильности.