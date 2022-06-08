Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре

Фото: МИД России

Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Турцию

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу начали переговоры в Анкаре, передает РИА Новости. Как сообщалось, министры обсудят варианты вывоза зерна из портов Украины, а также планы Турции провести военную операцию на севере Сирии.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что Россия не одобряет спецоперацию турецких вооруженных сил в районе Айн-Исса на севере Сирии. Издание уточняет, что авиация Турции начала наносить точечные удары по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже для предотвращения нарастающего нападения.

Также сообщается, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой ​операции в районе Айн-Исса на севере сирийского города Ракка.