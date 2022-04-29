Лавров заявил, что Россия не капитулирует перед санкциями

Фото pixabay.com

Страны Запада не дождутся того, что Россия капитулирует перед санкциями и пойдёт просить прощения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров телеканалу Al Arabiya. По его словам, нужно быть плохим планировщиком, чтобы рассчитывать на это.

Чтобы поверить, что эта волна санкций собирается заставить «нас звать на помощь и просить прощения», нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы, ни о том, как иметь дело с Россией, — сказал Лавров.

Ранее агентство The New York Times сообщило, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале следующей недели. Документ находится в процессе подготовки у Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение. Планируется, что запрет на поставки нефти из России будет реализован вместе с выходом шестого пакета антироссийских санкций, который также включает в себя рестрикции против Сбербанка и ряда россиян.