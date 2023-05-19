Лавров: Армения и Азербайджан подошли к общему видению мирного договора

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве подошли к общему видению мирного договора, сообщается на сайте российского МИД. Лавров добавил, что сейчас ожидают результатов встречи, которая проходит между главами дипломатических ведомств двух стран.

По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению, — сообщил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что работа над мирным договором является основополагающей.

Наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора, — сказал Лавров.

Главы МИД Азербайджана и Армении также договорились в ближайшее время провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России, рассказал Лавров. Кроме того, он выразил надежду на позитивный результат от встречи трехсторонней группы по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций, которая пройдет на следующей неделе под руководством вице-премьеров.

Ранее Лавров заявил, что прогресс по мирному договору является ключевым условием для достижения мира на Южном Кавказе. Глава МИД подчеркнул, что Россия будет стремиться сделать все возможное, чтобы переговоры с представителями Армении и Азербайджана принесли пользу и достигли конкретных результатов.