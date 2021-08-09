Латвия предрекла столкновение НАТО и России

Вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Балтии и Польше повышают миграционный кризис у границ Литвы и грядущие учения «Запад-2021». Об этом в интервью изданию Financial Times заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам литовского дипломата, существует серьёзный риск «недопонимания некоторых действий» из-за белорусско-российских манёвров.

Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то всё это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов, — сказал Ринкевич.

При этом реальная возможность полномасштабных боевых действий вызывает у него большие сомнения.

Учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина считает угрозой предстоящие учения России и Белоруссии.