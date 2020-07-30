Курды договорились с США о модернизации нефтяных месторождений в Сирии

https://static.news.ru/photo/2673c0de-d28a-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сирийские курды заключили соглашение с американской компанией о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке своей страны. Об этом 30 июля сообщил республиканец и член Сената Конгресса Соединённых Штатов Линдси Грэм.

По его словам, речь идёт о курдских формированиях из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Вчера я говорил с генералом Мазлумом из СДС. Оказывается, они подписали соглашение с американской нефтяной компанией о модернизации нефтяных полей на северо-востоке Сирии, — цитирует Bloomberg Грэма, выступившего на слушаниях с участием госсекретаря США Майка Помпео.

Сенатор поинтересовался у шефа американской дипломатии, поддерживает ли он это. Помпео ответил утвердительно. О какой именно американской фирме идёт речь, не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что американские войска будут защищать нефтяные месторождения в Сирии. Такой план военной миссии подписал президент Дональд Трамп. Речь идёт о востоке страны. Для выполнения миссии в Сирии остаются 800 американских военнослужащих. Из них 200 разместятся на базе Эн-Танф на юге Сирии.