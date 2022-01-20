Кулеба заявил о готовности США усиливать обороноспособность Украины

США готовы и дальше усиливать обороноспособность Украины, в частности, предоставлять оборонительное летальное оружие, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, общий объём помощи Вашингтона Киеву в 2021 году для укрепления обороны составил $650 млн, что является самой большой помощью с 2014 года. Трансляция с брифинга велась на странице МИД Украины в Facebook.

США и дальше готовы укреплять обороноспособность Украины. Речь идёт не только об оборонном пакете в $60 млн, который мы уже получили в декабре, а и про дополнительные объёмы оборудования и оборонного оружия, — сказал Кулеба.

Министр добавил, что США разработали пакет санкций против России, который может нанести «разрушительный экономический удар». При этом он не стал раскрывать детали этого документа.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсудили предоставление Украине экономической и оборонной помощи со стороны США и международного сообщества. В ходе встречи госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Киев продолжает призывать к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы.