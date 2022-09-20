Кулеба отказался встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН

Фото: MARTIN DIVISEK/ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с коллегой из России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встречи не будет, даже если российский министр этого захочет.

Нет, — ответил Кулеба на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Украины заявил, что у некоторых западных государств начался зуд по поводу переговоров Киева и Москвы, потому что приближается зима. Он отметил, что европейские страны начинают все активнее предлагать начать мирные переговоры с Москвой. Однако Киев, по его словам, пока не готов к этому.

По словам украинского министра, пока в Киеве не заметили признаков того, что Москва собирается проводить мирные переговоры. Ранее он говорил, что сесть за общий стол с российской стороной можно будет только после того, как Украина одержит победу на поле боя.

Лавров, в свою очередь заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Украинской стороне был направлен план мирного договора по урегулированию кризиса, но ответа до сих пор нет.