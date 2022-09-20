Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с коллегой из России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встречи не будет, даже если российский министр этого захочет.

Нет,ответил Кулеба на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Украины заявил, что у некоторых западных государств начался зуд по поводу переговоров Киева и Москвы, потому что приближается зима. Он отметил, что европейские страны начинают все активнее предлагать начать мирные переговоры с Москвой. Однако Киев, по его словам, пока не готов к этому.

По словам украинского министра, пока в Киеве не заметили признаков того, что Москва собирается проводить мирные переговоры. Ранее он говорил, что сесть за общий стол с российской стороной можно будет только после того, как Украина одержит победу на поле боя.

Лавров, в свою очередь заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Украинской стороне был направлен план мирного договора по урегулированию кризиса, но ответа до сих пор нет.