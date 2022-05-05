Кулеба: в НАТО хотят «надрать задницу» России Кулеба заявил, что страны — участницы НАТО не осмелились пойти против России

Дмитрий Кулеба / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Все страны НАТО «хотят надрать задницу России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Sky News. Дипломат отметил, что членам военно-политического блока для этого не хватает смелости. Министр подчеркнул, что западная общественность восхищается Украиной именно потому, что Киев не боится Москву.

Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста. Это потому что Украина не боится Россию. Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора, — заявил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. По его словам, соответствующие основания содержатся в концепции национальной безопасности, которую можно найти в открытом доступе.

Вооружения, поставляемые странами Запада, такие как ПТРК Javelin и гранатомёты NLAW, часто оказывались просроченными и давали осечки, рассказал военнопленный ВСУ. По его словам, военная помощь США «слишком перехвалена», поскольку большинство снарядов разрывается в воздухе, не долетая до цели.