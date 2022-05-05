Военнопленный ВСУ рассказал о просроченном оружии НАТО Украинский военнопленный сообщил о поставках Javelin и NLAW с истёкшими сроками хранения

Солдаты Вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Вооружения, поставляемые странами Запада, такие как ПТРК Javelin и гранатомёты NLAW, часто оказывались просроченными и давали осечки, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры допроса опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале. По его словам, военная помощь США «слишком перехвалена», поскольку большинство снарядов разрывается в воздухе, не долетая до цели.

Стреляют обычно один из четырёх где-то, и то бывают неразрывы либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. То есть были большинство такие, у которых были аккумуляторы просрочены, даже у большинства партий были указаны года, у которых истекали сроки годности, — отметил пленный.

Он добавил, что обучение на данных образцах оружия проходило на полигонах в ускоренном темпе и на осечки «мало кто обращал внимание».

Ранее попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны «Донбасс» рассказал, что украинские военные применяют боевые наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. Он добавил, что чаще всего такие вещества употребляют добровольческие нацбатальоны.