«Пропадает страх»: украинский военнопленный о боевых наркотиках в ВСУ Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков для смелости

Солдат Вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Украинские военные применяют боевые наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны «Донбасс», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Он добавил, что чаще всего такие вещества употребляют добровольческие нацбатальоны.

Могу рассказать про один препарат — тефедрин. Поставляли нам его волонтёры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал вообще страх и всё такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего, — сказал военнопленный.

Однако употребление этих наркотиков не обходится без серьёзных последствий. По словам военнослужащего, после окончания действия препарата начиналась сильная ломка, появлялись слабость, страх и только потом бойцы приходили в себя.

Ранее врач-психиатр, нарколог Олег Гончаров прокомментировал сообщения в СМИ об употреблении украинскими военными сильнодействующих препаратов. По его словам, в боевых условиях чаще всего используют вещества, повышающие физическую выносливость, работоспособность, позволяющие длительное время обходиться без сна и улучшающие настроение «до такой степени, что оно часто переходит в агрессию».