Психиатр объяснил, зачем бойцы ВСУ могут принимать наркотические препараты

В боевых условиях чаще всего используют препараты, повышающие физическую выносливость, работоспособность, позволяющие длительное время обходиться без сна и улучшающие настроение «до такой степени, что оно часто переходит в агрессию», заявил NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Олег Гончаров. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ про употребление украинскими военными сильнодействующих препаратов.

Психотропные препараты всегда применялись во всех армиях и войнах, чаще всего это препараты, повышающие физическую выносливость, работоспособность, позволяют долго не спать, улучшают настроение, причём настолько, что оно часто переходит в агрессию, всё это необходимо для ведения боевых действий. Это так называемые психостимуляторы — самые распространённые из них — разные виды амфетамина, — добавил Гончаров.

Эксперт подчеркнул, что в подобных условиях «под опиатами особо не побегаешь», так как они обладают седативным эффектом, хотя «отрубают чувство боли».

Раненый боец не может сражаться. На одной ноге не побегаешь. В аптечке любого бойца есть опиаты, при осколочном ранении они могут отрубить чувство боли, но если нет ноги, например, не сильно поможет, — отметил Гончаров.

Он отметил, что в случае прекращения приёма подобных препаратов у зависимых военных, например, действительно могут притупиться человеческие качества, их может «распирать ярость».

Ведение боевых действий — это прежде всего разум, включение мозга, умения. Переть на рожон, когда тебя распирает ярость — плохая идея. Если зависимым наркотиков не хватает, то человеческие качества могут притупиться, но это не только на войне, но и на улице — из-за синтетики, например. Это всё очень небезопасно — человек в окопе с автоматом отстреливается от чертей, которые ему мерещатся, — подытожил Гончаров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что украинское руководство накачивает наёмников наркотиками для поддержания их боевого духа.