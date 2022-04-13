Кадыров заявил, что Киев вынужден «накачивать» наёмников наркотиками

Украинское руководство накачивает наёмников наркотиками для поддержания их боевого духа, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он также сообщил, что чеченские отряды приступили к ликвидации наёмнических групп в ЛНР, в числе которых «ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников».

Основной фронт развернулся в городе Попасная. В масштабных боестолкновениях наши бойцы демонстрируют явное преимущество. Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы, — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее сообщал, что в ходе спецоперации на Украине продолжаются поиски «чеченоговорящих шайтанов». Он также отметил, что чеченские силовики совместно с другими подразделениями Вооружённых сил России и ЛНР проводят зачистки в городе Попасная Луганской Народной Республики от «уцелевшего бандеровского отребья, нациков и шайтанов».

Он также отмечал, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Он добавил, что в настоящее время продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.