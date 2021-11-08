Кулеба: Россия заплатит высокую цену при «расширении агрессии»

Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве «чёткий сигнал», что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае «расширения агрессии», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

Мы на этой неделе отправим чёткий сигнал Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену, — рассказал Кулеба.

Он добавил, что Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание комиссии стратегического партнёрства, в ходе которого будет подписана новая хартия.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина, Германия и Франция готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне руководителей государств. Россия остаётся единственной страной, ответственной за задержку мероприятия. Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что продолжение «нормандского формата» остаётся под вопросом в связи с невозможностью сторон договориться о следующем саммите.