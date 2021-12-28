Кулеба раскритиковал вето ФРГ на покупку Украиной оружия через НАТО

Блокировка ФРГ закупок оружия Украиной через систему НАТО неприемлема и не соответствует духу отношений между двумя странами, заявил в интервью «РБК-Украина» глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. По мнению министра, этот вопрос является чисто политическим. Киев работает над отменой данного ограничения.

Кулеба подчеркнул, что Украина является ответственным участником международного рынка вооружений и никаких эмбарго на торговлю оружием с ней по юридическим основаниям или соображениям безопасности нет.

Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений. <...> Такую ситуацию мы считаем неприемлемой, — сказал Кулеба.

По словам главы ведомства, украинская сторона «тихо, без шума» работает над отменой данного ограничения.

Речь идёт о вето, которое ФРГ наложила в ноябре на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что смена правительства не повлияла на позицию Берлина по вопросу поставок Киеву оборонительного вооружения.

Ранее сообщалось, что США приостановили отправку военной помощи на Украину в размере $200 млн. По данным СМИ, несмотря на призывы Киева, в Белом доме решили повременить с поддержкой, чтобы снизить напряжённость обстановки на востоке Украины с помощью дипломатии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объёмом около $770 млрд. В нём предусматривается выделение средств на программу европейской инициативы по сдерживанию ($4 млрд), направленную против РФ, а также на военную помощь Укрaине ($300 млн).