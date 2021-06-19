Кулеба пригрозил РФ турецкими беспилотниками

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о покупке Киевом у Турции ударных беспилотников. В интервью турецкому агентству Anadolu дипломат отметил, что они потребовались, чтобы Москва «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину.

Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину, — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина якобы обеспечивает себя вооружением «для защиты». На вопрос о возможности применения БПЛА в Донбассе Кулеба заметил, что в случае военного конфликта, «мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории».

Министр также посетовал, что Москва якобы отговаривает другие страны от продажи оружия Киеву.

Ранее стало известно, что улучшить потенциал польской армии способен турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Дипломат отметил, что тем самым удастся укрепить и восточные границы НАТО. Он добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах».