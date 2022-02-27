18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир

Глава МИД Украины о переговорах с делегацией РФ: возможен мир, но не «капитуляция» Киева
17:43, 27 февраля 2022
Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры делегаций России и Украины, не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир, но заявил, что о «капитуляции» Киева речи не идёт.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.

Позже Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор. После этого появилась информация, что украинская сторона согласовала проведение переговоров с РФ. Позже глава делегации российской стороны Владимир Мединский сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в белорусском Гомеле согласованы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео