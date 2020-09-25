Кулеба назвал угрозой укрепление сотрудничества Белоруссии с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит для себя значительные риски в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Москвой. По его словам, в ситуации, когда Лукашенко сделал такой выбор, для Киева «риски зашкаливают».
В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему, — пояснил Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Дипломат выразил сожаление, что в вопросе урегулирования политического кризиса в стране Лукашенко отказался от международного посредничества.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба не стал отвечать на вопрос, считает ли Киев Александра Лукашенко легитимным президентом. Дипломат заявил, что в Белоруссии происходят очень драматические процессы. По его словам, признать или не признать Лукашенко — это примитивизация. Он подчеркнул, что вопрос заключается «не в этом».