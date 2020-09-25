Кулеба назвал угрозой укрепление сотрудничества Белоруссии с РФ

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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля призвано положить конец «украинской мечте». По его словам, она заключалась в том, чтобы паразитировать на ЕС в благодарность за враждебность к Москве.

В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Боррель отметил, что ЕС — это не банкомат. Пушков считает слова Борреля важными, поскольку мечта «присосаться» к евроденьгам и была главной надеждой майдана....