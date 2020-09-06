В МИД Украины ушли от ответа о призвании Лукашенко легитимным президентом

https://static.news.ru/photo/62b96906-f060-11ea-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал отвечать на вопрос, считает ли Киев Александра Лукашенко легитимным президентом. Он назвал такую постановку вопроса «примитивизацией».

Я считаю вообще постановку вопроса, сужение всей проблемы до «легитимный или нелегитимный [президент Белоруссии Александр Лукашенко]» глубоко ошибочной, — заявил Кулеба.

Дипломат считает, что в Белоруссии происходит очень драматические процессы. По его словам, признать или не признать Лукашенко — это примитивизация. Он подчеркнул, что вопрос заключается «не в этом».

Кулеба напомнил, что Украина имеет тесные связи с Белоруссией, которые необходимо учитывать. Он подчеркнул, что между странами 1084 км общей границы.

У нас куча граждан Украины на территории Белоруссии. У нас глубоко связаны экономики. $5 млрд — товарооборот, — заявил министр.

По его словам, экспорт из Белоруссии на Украину некоторых позиций является критичным для Киева. Министр отметил, что должен заботиться об этих вопросах, сообщает ТАСС.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Глава государства заявил, что в стране пытаются провести цветную революцию. По его словам, «кукловоды» находятся в Прибалтике. Их основная цель — развалить Белоруссию.

NEWS.ru писал, что 6 сентября силовики задержали по всей Белоруссии сотни участников протестов. Точное число в МВД назвать затруднились. Окончательная цифра будет озвучена в понедельник, 7 сентября.