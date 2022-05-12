Кулеба: ФРГ изменила позицию по поставкам оружия и антироссийским санкциям Глава МИД Украины заявил об изменении позиции Германии по поставкам оружия Киеву и антироссийским санкциям

Дмитрий Кулеба / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ARD, что видит изменения позиции Германии в пользу Украины касательно поставок оружия Киеву и антироссийских санкций. В чём именно заключаются эти изменения, он не уточнил.

Мы видим, что правительство ФРГ и федеральный канцлер изменили позицию касательно поставок оружия, и мы видим изменения в позиции ФРГ по санкциям. Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе], — сказал Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Он отметил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, что будет зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

Также стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard и не предоставила корректную информацию для получения данного вооружения, заявив, что Киев получит установки напрямую от федерального правительства, тогда как фактически Украине придётся самой заказывать их у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann. Эти комплексы базируются на шасси танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радарами, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели.