Куба заявила о растущей изоляции Вашингтона

https://static.news.ru/photo/77369ab0-a28c-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juegen Schwenkenbecher/Global Look Press

Решение руководства США о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует растущую изоляцию Вашингтона.

Как сообщает ТАСС, на это указал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. По его мнению, этот шаг США наносит ущерб многосторонности и подрывает международные усилия, направленные на обеспечение здоровья и спасение жизней.

Решение США прекратить свои отношения с ВОЗ отражает их растущую изоляцию, — цитирует его агентство.

Паррилья добавил, что Гавана подтверждает свою полную поддержку ВОЗ и её руководству в борьбе с коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.

Как писал NEWS.ru, США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.