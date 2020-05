В апреле Доминик Каммингс, судя по сообщениям очевидцев, вместе со своим сыном и женой, больной коронавирусом, поехал к родителям в город Дарем в 460 км от Лондона. Это стало нарушением ограничительных мер, введённых правительством, которые запрещали передвижения без крайней необходимости. Каммингс оправдывает себя тем, что из-за болезни супруги хотел оставить сына на попечение бабушки и дедушки. Однако позже выяснилось, что он совершал это путешествие дважды, причём во второй раз отправился посмотреть на местный замок, что совсем нельзя объяснить необходимостью позаботиться о семье.

Доминика Каммингса называют серым кардиналом Даунинг-стрит. Несмотря на то что он занимает довольно скромный пост, многие аналитики считают его вторым человеком в правительстве после Джонсона. Поэтому, когда выяснилось, что Каммингс нарушил самоизоляцию, к ответу призвали самого премьер-министра. Реакция Джонсона многих удивила.

Слова Джонсона привели простых британцев в ярость. В то время как им самим пришлось отказаться от визитов к родственникам под страхом штрафа, высокопоставленные чиновники не изменили своим привычкам, да ещё и отказываются признавать свою вину. Общественное недовольство подстёгивает тот факт, что это далеко не первый случай нарушения карантина среди британских политиков.

Ранее профессору Нилу Фергюсону пришлось уволиться с поста правительственного консультанта по вопросам COVID-19 после того, как его застали нарушающим самоизоляцию с любовницей. Учёный пытался оправдать свою слабость тем, что уже переболел коронавирусом, а значит, был уверен, что не сможет подхватить его вновь, но публику подобные аргументы не убедили.

Такая же судьба постигла главного медицинского сотрудника Шотландии Кэтрин Калдервуд, которая попала в объектив фотографа The Sun на своей даче на восточном побережье страны. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен не стала оправдывать Калдервуд и вынудила её уйти в отставку. Учитывая эти примеры, публика была особенно разочарована тем, что Каммингс остался советником премьера.

Политики не спешат самоизолироваться не только в Великобритании. В ночь на воскресенье, 24 мая, полиция поймала за несоблюдением правил президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Он сидел в итальянском ресторане в центре Вены с женой и друзьями. На их столике стояли напитки, в то время как подобным заведениям в стране сейчас запрещено обслуживать посетителей позже 23 часов. Впрочем, штраф скорее грозит владельцу ресторана, чем самому лидеру, который извинился за своё поведение.

Уставшие от жизни в режиме самоизоляции граждане обрушиваются с критикой даже на тех, кто формально не нарушает закон. Так, президент США Дональд Трамп в очередной раз стал объектом нападок за то, что провёл выходные за партией в гольф в штате Вирджиния. Этим воспользовался соперник Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах Джо Байден.

Припомнили Трампу и его собственный твит, который он опубликовал в 2014 году, в разгар эпидемии лихорадки Эбола в Африке, осудив президента Барака Обаму за то, что тот играл в гольф в это время.