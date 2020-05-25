В Великобритании разразился политический скандал. Высокопоставленный советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы съездить к родителям. Вместо того чтобы осудить действия политика, Джонсон начал выгораживать его, за что сам стал объектом критики. Впрочем, Каммингс не единственный чиновник в мире, не соблюдающий указания, в разработке которых сам принимал участие.
В апреле Доминик Каммингс, судя по сообщениям очевидцев, вместе со своим сыном и женой, больной коронавирусом, поехал к родителям в город Дарем в 460 км от Лондона. Это стало нарушением ограничительных мер, введённых правительством, которые запрещали передвижения без крайней необходимости. Каммингс оправдывает себя тем, что из-за болезни супруги хотел оставить сына на попечение бабушки и дедушки. Однако позже выяснилось, что он совершал это путешествие дважды, причём во второй раз отправился посмотреть на местный замок, что совсем нельзя объяснить необходимостью позаботиться о семье.
Доминика Каммингса называют серым кардиналом Даунинг-стрит. Несмотря на то что он занимает довольно скромный пост, многие аналитики считают его вторым человеком в правительстве после Джонсона. Поэтому, когда выяснилось, что Каммингс нарушил самоизоляцию, к ответу призвали самого премьер-министра. Реакция Джонсона многих удивила.
Я думаю, что он следовал инстинктам каждого отца и каждого родителя, и я не могу его за это осуждать, — заявил глава британского правительства на пресс-конференции.
Слова Джонсона привели простых британцев в ярость. В то время как им самим пришлось отказаться от визитов к родственникам под страхом штрафа, высокопоставленные чиновники не изменили своим привычкам, да ещё и отказываются признавать свою вину. Общественное недовольство подстёгивает тот факт, что это далеко не первый случай нарушения карантина среди британских политиков.
Ранее профессору Нилу Фергюсону пришлось уволиться с поста правительственного консультанта по вопросам COVID-19 после того, как его застали нарушающим самоизоляцию с любовницей. Учёный пытался оправдать свою слабость тем, что уже переболел коронавирусом, а значит, был уверен, что не сможет подхватить его вновь, но публику подобные аргументы не убедили.
Такая же судьба постигла главного медицинского сотрудника Шотландии Кэтрин Калдервуд, которая попала в объектив фотографа The Sun на своей даче на восточном побережье страны. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен не стала оправдывать Калдервуд и вынудила её уйти в отставку. Учитывая эти примеры, публика была особенно разочарована тем, что Каммингс остался советником премьера.
За несколько минут Борис Джонсон отправил на свалку все рекомендации, с помощью которых мы надеялись построить доверие и обеспечить соблюдение необходимых мер контроля COVID-19, — заявил профессор Университета Сент-Андрюса Стивен Рейчер.
Политики не спешат самоизолироваться не только в Великобритании. В ночь на воскресенье, 24 мая, полиция поймала за несоблюдением правил президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Он сидел в итальянском ресторане в центре Вены с женой и друзьями. На их столике стояли напитки, в то время как подобным заведениям в стране сейчас запрещено обслуживать посетителей позже 23 часов. Впрочем, штраф скорее грозит владельцу ресторана, чем самому лидеру, который извинился за своё поведение.
Мы заболтались и, к сожалению, забыли о времени, — написал Ван дер Беллен в Twitter. — Мне очень жаль. Это была ошибка. Если хозяин понесёт какой-либо ущерб, я буду нести за это ответственность.
Уставшие от жизни в режиме самоизоляции граждане обрушиваются с критикой даже на тех, кто формально не нарушает закон. Так, президент США Дональд Трамп в очередной раз стал объектом нападок за то, что провёл выходные за партией в гольф в штате Вирджиния. Этим воспользовался соперник Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах Джо Байден.
Почти 100 000 американцев погибли. Число смертей возрастает. Президент играет в гольф, — написал Байден в Twitter.
Припомнили Трампу и его собственный твит, который он опубликовал в 2014 году, в разгар эпидемии лихорадки Эбола в Африке, осудив президента Барака Обаму за то, что тот играл в гольф в это время.
Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.
Если на начальных этапах пандемии рейтинги политиков росли за счёт эффекта сплочения народа вокруг национальных лидеров, то по мере выхода из карантина их популярность начала падать. К усталости населения от ограничительных мер добавляются вскрывшиеся факты небезупречного поведения народных избранников. Не исключено, что это скажется на эффективности карантинов в будущем. Зная о легкомысленном отношении чиновников к самоизоляции, граждане и сами будут хуже её соблюдать.