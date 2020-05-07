В Великобритании зафиксировано более 30 000 смертей от коронавируса. На днях страна обогнала по этому печальному показателю Италию, выйдя на первое место в Европе и на второе в мире после США. Оппозиция и СМИ винят в ситуации премьер-министра Бориса Джонсона и его запоздалый ответ на эпидемию. В среду, 6 мая, в парламенте он впервые столкнулся один на один с новым лидером лейбористов Кейром Стармером, который призвал главу правительства к ответу за высокую смертность в стране.

Кейр Стармер был избран новым лидером лейбористов в разгар пандемии, поэтому это событие прошло практически незамеченным. При предыдущем председателе Джереми Корбине главная левая партия Британии погрузилась в кризис и проиграла несколько выборов подряд консерваторам. Поэтому с фигурой адвоката по правам человека Стармера лейбористы связывали большие надежды.

Ему выпал шанс показать себя во время первой после выздоровления Джонсона от коронавируса сессии вопросов и ответов в парламенте в среду, 6 мая. Вопреки традиции, в зале заседаний присутствовали лишь несколько человек, включая премьер-министра и главу оппозиции. На фоне воцарившейся тишины ремарки Стармера прозвучали особенно резко.

Как мы пришли к этому? — спросил новый лидер лейбористов у Джонсона, намекая на самую высокую смертность в Европе. — Боюсь, что ответ заключается в том, что Соединённое Королевство слишком поздно ввело карантин, слишком поздно начало тестировать и задержало поставки защитных средств.

На это Борис Джонсон ответил, что статистика смертности зависит от того, как считать. В Великобритании, например, лишь недавно начали записывать в статистику смертности от COVID-19 умерших в домах престарелых, в некоторых странах этого до сих пор не делают. Поэтому реальные цифры, по мнению премьер-министра, станут известны только после конца пандемии, и Британия окажется далеко не в числе лидеров. Кроме того, он подчеркнул, что по смертности на душу населения в Европе его страну по-прежнему опережают Испания, Италия и Бельгия. Впрочем, в Бельгии тоже оправдываются и объясняют плохую статистику тем, что решили списывать все подозрительные смерти в домах престарелых на COVID-19, даже неподтверждённые.

Борис Джонсон Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но ни оппозицию, ни британских граждан подобные аргументы не убеждают. За три недели поддержка действий правительства по борьбе с коронавирусом упала с 61% до 47%. Но британские подданные по-прежнему одобряют карантинные меры. Так, только 17% опрошенных высказались за немедленное возобновление работы школ и только 9% считают, что пора открывать пабы.

На Джонсона растёт давление не только со стороны оппозиции, но и в рядах собственной консервативной партии, радикальная часть которой считает, что ограничительные меры давно пора отменить. Так, Стив Бейкер, видный сторонник Brexit, недавно назвал карантин «абсурдом, антиутопией и тиранией», а бывший член Верховного суда Великобритании Джонатан Сампшон охарактеризовал ограничения как «величайшее вмешательство в наши свободы в истории». Но премьер-министр, который поначалу был склонен приуменьшать масштабы эпидемии, переболев COVID-19, стал действовать осторожнее и теперь не спешит отменять режим самоизоляции.

По репутации кабинета министров бьёт и то, что видные чиновники не соблюдают самоизоляцию. На днях научному советнику правительства, эпидемиологу в Imperial College London Нилу Фергюсону пришлось покинуть свой пост после того, как его уличили в нарушении карантина с любовницей. Фергюсон пытался оправдать себя тем, что уже переболел COVID-19, а значит, имеет иммунитет. Но журналисты тут же припомнили ему, что как учёный он должен был знать, что на данный момент не существует достоверных данных об иммунитете к коронавирусу.

Британия сегодня обнаружила себя в неудобном положении: карантин длится больше месяца, в обществе назрели желание и необходимость снять ограничения, но статистика по заболеваемости и смертности даёт мало хороших новостей.